MN - Milanello, oggi Fikayo Tomori ha lavorato a parte
Nel secondo tempo della partita tra Milan e Napoli di domenica sera, il tecnico Massimiliano Allegri è stato costretto a togliere Fikayo Tomori che ha accusato un fastidio a livello muscolare. Per fortuna del calciatore inglese, nelle ore successive, non sono emerse lesioni o danni gravi ma solamente un semplice risentimento all'adduttore per il centrale milanista. Il giocatore verrà valutato giorno dopo giorno in vista della prossima gara di campionato contro la Juventus.
Secondo quanto appreso da Milannews.it, oggi Tomori non si è allenato in gruppo a Milanello, ma ha lavorato a parte, proseguendo il suo programma di recupero. Se non dovesse farcela ad essere a disposizione di Allegri, contro i bianconeri spazio a Koni De Winter dal primo minuto.
di Antonio Vitiello
