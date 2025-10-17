MN - Milan, Estupinan in forte dubbio per la Fiorentina. Oggi terapie e lavoro personalizzato per Nkunku
Se sulle condizioni di Alexis Saelemaekers sono arrivate buone notizie oggi da Milanello visto che ha lavorato regolarmente in gruppo, non si può dire lo stesso di Pervis Estupinan, tornato dalla nazionale con un problema alla caviglia: l'esterno rossonero è infatti in forte dubbio per la gara di domenica contro la Fiorentina a San Siro.
In casa rossonera c'era poi grande attesa anche su Christopher Nkunku che ieri e l'altro ieri non si è allenato a causa di un pestone all'alluce: l'attaccante francese, tornato al gol con la maglia della Francia durante questa sosta, ha svolto oggi terapie e un lavoro personalizzato. Dunque è in dubbio anche la sua presenza contro i viola.
