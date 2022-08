MilanNews.it

Dopo la vittoria contro l'Udinese e l'allenamento oggi a Milanello, Stefano Pioli concederà per domani un giorno di riposo alla sua squadra che riprenderà i lavori martedì pomeriggio sui campi del Centro sportivo rossonero per iniziare a preparare la trasferta di domenica prossima in casa dell'Atalanta.