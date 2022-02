MN - Milanello, Ibra anche oggi in palestra. Personalizzato sul campo per Gabbia e Lazetic

Secondo quanto appreso da Milannews.it, anche oggi Zlatan Ibrahimovic non si è allenato in gruppo, ma ha proseguito il suo lavoro in palestra per smaltire l'infiammazione al tendine d'Achille. Lavoro personalizzato sul campo invece per Matteo Gabbia e per Marko Lazetic, il quale sta ultimando la fase di lavoro fisico e a breve si riunirà ai compagni di squadra.