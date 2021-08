MN - Milanello, ieri Ibra ha corso nella vasca di sabbia e ha fatto un po' di lavoro di riatletizzazione sul campo

Zlatan Ibrahimovic, che sta recuperando dall'operazione al ginocchio dello scorso 18 giugno, sta lavorando duramente per tornare in campo il prima possibile: secondo quanto appreso da Milannews.it, ieri lo svedese si è allenato prima in palestra e poi è uscito per correre nella vasca di sabbia presente a Milanello. L'attaccante rossonero, che ieri ha fatto anche un po' di lavoro di riatletizzazione sul campo, continua i suoi allenamenti differenziati che intensificherà gradualmente come da programma.