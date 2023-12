MN - Milanello, Jovic recuperato per il Sassuolo. Musah rientrerà a Empoli. Ecco quando torneranno Pellegrino, Sportiello e Okafor

Arrivano ottime notizie da Milanello in merito alle condizioni di Luka Jovic: secondo quanto appreso da Milannews.it, l'attaccante serbo si è infatti allenato in gruppo e quindi sarà regolarmente convocato da Stefano Pioli per la gara di domani alle 18 a San Siro contro il Sassuolo. L'ex Fiorentina e Real Madrid ha risolto la botta alla caviglia rimediata una settimana fa contro la Salernitana.

Ha svolto invece un lavoro personalizzato Yunus Musah che non sarà certamente a disposizione domani contro il Sassuolo: il centrocampista americano, out per un problema muscolare, punta a rientrare in casa dell'Empoli il 7 gennaio. Marco Pellegrino non sarà convocato per domani per motivi di gestione: si guarda al Cagliari in Coppa Italia. Okafor e Sportiello potrebbero rientrare anche loro contro l'Empoli.