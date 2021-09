MN - Milanello, Kjaer si è allenato regolarmente in gruppo

Il Milan ha ripreso già gli allenamenti a Milanello in vista del match di domenica sera in casa dell'Atalanta: Simon Kjaer, che ha saltato le ultime tre gare dei rossoneri contro Venezia, Spezia e Atletico Madrid, si è allenato regolarmente in gruppo. Il difensore danese, salvo sorprese, dovrebbe tornare tra i convocati di Pioli per la trasferta di Bergamo.