MN - Milanello, lavoro personalizzato per Bennacer. Gli altri tutti in gruppo

Ismael Bennacer si è rivisto oggi a Milanello dopo gli impegni con la sua nazionale che, come l'Itlaia, non si è qualificata ai prossimi Mondiali in Qatar. Il centrocampista algerino non si è allenato con il resto dei compagni, ma ha svolto un lavoro personalizzato nel Centro sportivo rossonero. Tutti in gruppo, invece, gli altri giocatori rossoneri (a parte ovviamente Simon Kjaer).