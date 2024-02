MN - Milanello, oggi in gruppo Calabria, Kalulu e Tomori

Arrivano ottime notizie da Milanello: anche oggi Fikayo Tomori e Pierre Kalulu hanno lavorato infatti con la squadra, mentre si è rivisto in gruppo Davide Calabria che si era infortunato nella gara di campionato contro il Napoli dello scorso 11 febbraio.

Prima del prossimo impegno di Serie A contro l'Atalanta (domenica alle 20.45 a San Siro) c'è ancora l'allenamento di rifinitura di domani. In base a come andrà questa seduta, Stefano Pioli deciderà se convocarli o meno per la sfida contro i bergamaschi.

Tomori e Kalulu, ma anche Thiaw, sono rientrati qualche giorno prima rispetto alla tabella di marcia, hanno lavorato bene insieme allo staff a Milanello per recuperare prima possibile.

Di Antonio Vitiello