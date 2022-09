MN - Milanello, oggi lavoro personalizzato per Krunic e Rebic

Fonte: Pietro Mazzara

Dopo la sfida di ieri sul campo del Salisburgo, il Milan è tornato già oggi ad allenarsi a Milanello in vista del prossimo match di Serie A in programma sabato sera in casa della Sampdoria. Per quanto riguarda gli infortunati Rade Krunic e Ante Rebic, che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici, entrambi hanno svolto oggi un lavoro personalizzato nel Centro sportivo di Carnago.