MN - Milanello, Piatek ancora in vantaggio su Leao

Dopo l'allenamento odierno, vengono confermate le proiezioni di ieri per quel che concerne il ruolo del centravanti in vista della partita di domenica sera contro il Bologna al Dall'Ara. Krzysztof Piatek è in vantaggio su Rafael Leao per completare il terzetto offensivo che vedrà Suso e Calhanoglu come esterni. A centrocampo Krunic, Bennacer e Bonaventura comporranno la linea di mezzo mentre in difesa non sono previsti cambi, con Conti, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez davanti a Donnarumma.