MN - Milanello, sabato alle 14 la conferenza stampa di Stefano Pioli prima della Fiorentina

© foto di DANIELE MASCOLO

In vista del match casalingo di domenica sera contro la Fiorentina, l'ultimo prima della sosta per il Mondiale in Qatar, Stefano Pioli interverrà sabato pomeriggio in conferena stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti presente nel Centro sportivo di Carnago a partire dalla 14.