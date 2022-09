MN - Pausa per il mondiale: il Milan volerà e lavorerà anche a Dubai

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante il mese di novembre, che darà il via alla lunga sosta del campionato per la Coppa del Mondo che si giocherà in Qatar, il Milan non fermerà la sua attività di campo. Da quanto appreso da MilanNews.it i giocatori che rimarranno a disposizione di Stefano Pioli voleranno, per un periodo di tempo non inferiore a una settimana, in quel di Dubai dove continueranno ad allenarsi, ma al caldo. Non è da escludere anche qualche test amichevole per non perdere il ritmo partita. Sarà anche un momento importante per Zlatan Ibrahimovic che, se tutto andrà come ci si augura, affronterà il momento finale della sua riabilitazione post operatoria prima del rientro in campo previsto per gennaio.