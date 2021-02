MN - Tonali out per una borsite all'anca, Bennacer a casa con la bronchite

Sandro Tonali e Ismael Bennacer hanno dato forfait per la sfida di domani pomeriggio contro il Crotone. Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it il centrocampista ex Brescia non ha ancora recuperato da una borsite all'anca che gli crea fastidi da qualche tempo, mentre il centrocampista algerino, come anticipato da mister Pioli in conferenza, ha un inizio di bronchite.