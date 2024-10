MN - Verso Fiorentina-Milan: Fonseca pensa all’assetto derby

Archiviata la Champions League, il Milan è tornato a pensare al campionato ed in particolare alla sfida di domani sera in casa della Fiorentina. In vista d questa partita, Paulo Fonseca pensa di riproporre lo stesso assetto visto nel derby e contro il Lecce, vale a dire quello con le due punte (Morata alla spalle di Abraham) e con Pulisic e Leao sulle corsie laterali. In difesa ci potrebbero essere invece delle novità negli uomini: Calabria e Pavlovic, infatti, puntano entrambi ad una maglia da titolare.

DOVE VEDERE FIORENTINA-MILAN

Data: domenica 6 ottobre 2024

Ore: 20.45

Stadio: Stadio Franchi, Firenze

TV: DAZN

Web: MilanNews.it

di Pietro Mazzara