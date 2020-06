MN - Verso Lecce-Milan, Jack in vantaggio su Paquetá

A Milanello i rossoneri continuano a lavorare per la sfida di lunedì contro il Lecce, la prima partita di Serie A dopo il lungo periodo di stop forzato. Iniziano a delinearsi quelle che saranno le scelte di Stefano Pioli: stando a quanto raccolto da MilanNews.it il modulo è sempre quello, il 4-2-3-1, ma rispetto alla partita contro la Juventus di Coppa Italia cambierà qualche interprete. Torna Castillejo, che si riprenderà il posto sulla fascia destra. A sinistra toccherà ancora a Calhanoglu, mentre dietro alla punta il ballottaggio è fra Jack e Paquetá, con il centrocampista marchigiano in vantaggio sul brasiliano. Altra bocciatura per Leão, verso un'altra panchina; il riferimento offensivo dei rossoneri sarà Rebic. A centrocampo toccherà come sempre alla coppia Bennacer-Kessie, che farà da schermo alla linea difensiva composta da Theo, Romagnoli, Kjær e Conti, che è in vantaggio su Calabria. Tra i pali ovviamente ci sarà Gigio Donnarumma.