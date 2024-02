MN - Verso Milan-Atalanta: domani alle 10.30 la conferenza stampa di Pioli

Conquistata ieri sera la qualificazione agli ottavi di Europa League, per il Milan è già il momento di tornare a pensare al campionato e al prossimo impegno in programma domenica sera a San Siro alle 20.45 contro l'Atalanta. In vista di questa sfida, domani Stefano Pioli interverrà come sempre in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero risponderà alle domande dei giornalisti a partire dalle 10.30.

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

Data: Domenica 25 febbraio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro

TV: Dazn, Zona DAZN

Web: MilanNews.it