MN - Verso Milan-Empoli, possibile chance dall’inizio per Cutrone

Potrebbe esserci una chance da titolare per Patrick Cutrone, venerdì sera, contro l’Empoli. Da capire se la squalifica di Suso possa influire su questa possibilità, con Cutrone esterno a destra insieme a Piatek e Calhanoglu. Ma non è nemmeno da escludere che il polacco possa partire dalla panchina, anche in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Lazio in programma martedì sera all’Olimpico. Tra oggi e domani se ne saprà di più, ma le azioni di Cutrone per una maglia da titolare – ad oggi – sono in risalita. L'altra opzione al vaglio di Gattuso è il 4-4-2, con la coppia Piatek-Cutrone in avanti.