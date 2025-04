MN - Verso Milan-Fiorentina: domani niente conferenza stampa di Conceiçao

Dopo il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan deve rituffarsi subito sul campionato: sabato sera a San Siro arriva la Fiorentina, attualmente ottava in classifica a quattro lunghezze al Diavolo che è nono. A differenza di quello che accade solitamente alla vigilia delle partite ufficiali, domani Sergio Conceiçao non interverrà in conferenza stampa a Milanello per presentare la sfida contro i viola di Raffaele Palladino.

Di seguito il programma della 31esima giornata di Serie A:

04/04/2025 Venerdì 20.45 Genoa-Udinese (DAZN/SKY)

05/04/2025 Sabato 15.00 Monza-Como (DAZN)

05/04/2025 Sabato 18.00 Parma-Inter (DAZN)

05/04/2025 Sabato 20.45 Milan-Fiorentina (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 12.30 Lecce-Venezia (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Empoli-Cagliari (DAZN)

06/04/2025 Domenica 15.00 Torino-Hellas Verona (DAZN)

06/04/2025 Domenica 18.00 Atalanta-Lazio (DAZN/SKY)

06/04/2025 Domenica 20.45 Roma-Juventus (DAZN)

07/04/2025 Lunedì 20.45 Bologna-Napoli (DAZN)