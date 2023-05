MilanNews.it

In vista del prossimo match di campionato contro la Lazio, in programma sabato alle 15 a San Siro, Stefano Pioli interverrà domani in conferenza stampa a Milanello: il tecnico rossonero inizierà a rispondere alle domande dei giornalisti presenti nel Centro sportivo di Carnago a partire dalla 14.30.