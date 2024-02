MN - Verso Milan-Rennes: sarà Gabbia a parlare domani in conferenza insieme a Pioli

Sarà Matteo Gabbia a parlare domani pomeriggio in conferenza stampa insieme a Stefano Pioli a Milanello alla vigilia della sfida di Europa League contro il Rennes in programma giovedì alle 21 a San Siro: il difensore italiano, rientrato a gennaio dal prestito al Villarreal, e il tecnico milanista parleranno a partire dalle 14.30. Al mattino alle 11 è invece in programma la seduta di rifinitura sui campi campi del Centro Sportivo di Carnago.

Questo invece il programma della vigilia del Rennes: allenamento di rifinitura alle 10.30 presso il Centro di Allenamento Henri Guerin – La Piverdière. Successivamente nel pomeriggio ci sarà la partenza per Milano, mentre alle 18.30 si terrà la conferenza stampa dei francesi a San Siro.