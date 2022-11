PHOTOGALLERY MN - Le immagini della rifinitura alla vigilia di Milan-Salisburgo

Fonte: dai nostri inviati a Milanello, Gioia e Vitiello

© foto di Antonio Vitiello

Il Milan è sceso in campo questa mattina sul campo del centro sportivo di Milanello in Carnago per l'ultima rifinitura prima della sfida contro il Salisburgo di domani sera, decisiva per il passaggio agli ottavi di Champions League. La photogallery della sessione di allenamento dei nostri inviati Gioia e Vitiello.