PHOTOGALLERY MN - Vigilia Milan-Club Brugge: le immagini della rifinitura a Milanello

Il Milan ha svolto questa mattina a Milanello l'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro il Club Brugge, valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League. Resta in dubbio la presenza tra i convocati di Matteo Gabbia che non ha giocato contro l'Udinese per un fastidio muscolare e oggi non ha svolto la prima parte della seduta aperta ai media con il resto del gruppo (lavoro personalizzato sul campo per il centrale italiano).

Alla lista degli assenti per infortunio composta da Calabria, Florenzi, Bennacer e Jovic, si aggiunge anche Tammy Abraham che si è fatto male alla spalla sabato contro l'Udinese. Per la sfida contro il Bruges, è stato aggregato al gruppo della prima squadra Francesco Camarda.

Ecco alcune foto della seduta scattate dall'inviato di Milannews.it nel Centro sportivo rossonero: