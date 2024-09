PHOTOGALLERY MN - Vigilia Milan-Liverpool: le immagini della rifinitura a Milanello

Il Milan ha svolto questa mattina a Milanello l'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida contro il Liverpool, valida per la prima giornata della fase campionato di Champions League. Per il debutto stagionale in Europa, Paulo Fonseca avrà di nuovo a disposizione Davide Calabria che ha smaltito la botta alla gamba e anche oggi, come ieri, si è allenato regolarmente in gruppo.

Ancora assente invece Malick Thiaw che non sarà a disposizione come Sportiello, Florenzi, Bennacer e Jovic (quest'ultimo non è il lista UEFA, ma si è comunque allenato con il resto dei compagni). Aggregati alla prima squadra i giovani Kevin Zeroli, Davide Bartesaghi e Mattia Liberali.

Ecco alcune foto della seduta scattate dagli inviati di Milannews.it nel Centro sportivo rossonero: