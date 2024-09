Qui Milanello, oggi previsto un allenamento al mattino

Il Milan non può distrarsi troppo: la vittoria nel derby ha dato ossigeno e fiducia ma tutto questo dovrà essere confermato nelle prossime partite. Nello specifico venerdì sera quando a San Siro arriverà il Lecce. I rossoneri poi saranno impegnati in Champions League in casa del Bayer Leverkusen. Oggi la squadra di Fonseca si ritroverà a Milanello per un allenamento al mattino dopo che nella giornata di ieri sono ripresi gli allenamenti post giorno di pausa concesso lunedì.

REPORT DI OGGI

Squadra subito in campo per iniziare con l'attivazione muscolare che ha preceduto alcuni esercizi tecnici eseguiti tra le sagome e gli ostacoli bassi, a seguire lavoro aerobico sul lato lungo del campo. L'allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso prima di una serie di sfide (2 v 3) che hanno preceduto la consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna.