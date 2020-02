Raimondi: "Ibra regolarmente in gruppo, con la Juve sarà titolare"

Nell'edizione di SportMediaset dell'ora di pranzo era stato spiegato come fossero da valutare nell'allenamento del pomeriggio le condizioni di Zlatan Ibrahimovic in vista della gara di giovedì contro la Juventus. Il giornalista Claudio Raimondi, attraverso il proprio profilo Instagram, ha rassicurato i tifosi rossoneri: "Ibra si è allenato con tutto il gruppo. Di nuovo titolare giovedì contro i bianconeri in Coppa Italia".