Sky - Milan, anche Messias e Krunic out contro lo Spezia: il motivo

© foto di DANIELE MASCOLO

Secondo quanto riferisce Peppe Di Stefano in collegamento a SkySport24 da Milanello, domani contro lo Spezia, Stefano Pioli, oltre agli infortunati Ibrahimovic, Leao, Bennacer e Florenzi e allo squalificato Thiaw, dovrà fare a meno anche di Junior Messias e di Rade Krunic: il brasiliano sarà out per un fastidio all'adduttore, mentre il bosniaco è alle prese con una borsite al ginocchio.