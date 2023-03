Sky - Milan, le ultime sulla probabile formazione contro il Napoli: Krunic trequartista, Diaz favorito su Saelemaekers a destra

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24 da Milanello, ha dato le ultime sulla probabile formazione del Milan per il match di domenica contro il Napoli: si tornerà alla difesa a quattro, con Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, mentre in mezzo ci sarà sicuramente Tomori e uno tra Kjaer e Thiaw. Spazio a Tonali e Bennacer in mezzo al campo. Sulla trequarti, alle spalle del solito Giroud, ci saranno Leao a sinistra, Krunic in mezzo, mentre a destra sono in ballottaggio Diaz e Saelemaekers, con lo spagnolo favorito per una maglia da titolare.