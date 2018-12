Sky - Milanello, oggi lavoro in palestra per Romagnoli

Secondo quanto riferisce Sky, dopo essersi allenato in gruppo (senza la partitella finale) nella giornata di ieri, oggi Alessio Romagnoli non ha lavorato con il resto dei compagni, ma ha proseguito il suo recupero nella palestra di Milanello. Nei prossimi giorni, si capirà se il capitano milanista sarà a disposizione di Gattuso per la trasferta di martedì prossimo a Bologna o se servirà qualche giorno in più prima di rivederlo in campo.