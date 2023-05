Sky - Milanello, oggi Tomori si è allenato in gruppo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo l'1-1 di ieri contro la Cremonese, questa mattina il Milan è tornato a lavorare a Milanello: lavoro di scarico per chi ha giocato ieri, mentre gli altri hanno svolto un allenamento normale sui campi del Centro sportivo di Carnago. Come riporta Sky, in gruppo si è rivisto Fikayo Tomori che quindi è recuperato per il match di sabato contro la Lazio.