Sky - Milanello, Pulisic si sta allenando a parte anche oggi

vedi letture

Il Milan sta allenando a Milanello in vista della sfida di domani sera a San Siro contro la Roma e nemmeno oggi è in gruppo Christian Pulisic, il quale sta svolgendo un lavoro differenziato. A questo punto l'attaccante americano non dovrebbe far parte della lista dei convocati di Paulo Fonseca per la gara contro i giallorossi. Lo riferisce Sky che ricorda che non saranno a disposizione del tecnico portoghese nemmeno Florenzi, Leao, Loftus-Cheek, Okafor e Musah.

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it