Sky - Milanello, punto di mercato della dirigenza: presenti anche Almstadt e Moncada

Secondo quanto riferito da Sky Sport all'allenamento di questa mattina a Milanello era presente l'intera dirigenza al completo per la prima volta. Non solamente Gazidis, Massara e Maldini, ma anche Almstadt (braccio destro dell'ad e analista dei dati sui giocatori) e Moncada (capo scout). E' stata l'occasione anche per fare il punto di mercato in vista del mercato invernale.