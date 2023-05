MilanNews.it

Come riportato dall'inviato Peppe Di Stefano in collegamento da Milanello su Sky Sport 24, oggi Milanello ha aperto le porte a Fabio Capello, ex giocatore e allenatore storico del Milan che è arrivato a seguire l'allenemento dei rossoneri diretto da Stefano Pioli. A Carnago presenti anche Maldini e Massara.