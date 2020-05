Sky - Sanificazioni e ingressi contingentati: così Milanello si prepara al 18 maggio

Tra pochi giorni, precisamente il 18 maggio, sarà possibile per il Milan e per tutte le altre squadre professionistiche tornare ad allenarsi in gruppo. Come riferisce Sky Sport, a Milanello stanno procedendo con continue sanificazioni della club house, la struttura che contiene le aree comuni come ristorante, sala da pranzo, zona bar e sala giochi, ma anche le singole camere dei giocatori, già utilizzate dagli atleti in questi giorni. All'interno del centro sportivo rossonero sono presenti 37 camere, di cui 24 verranno occupate dai calciatori. Il club necessiterebbe, però, di circa 50-55 stanze per poter ospitare tutte le persone che lavorano attorno alla squadra, staff tecnico, medici, fisioterapisti, magazzinieri. Per questo motivo il Milan starebbe pensando di affiancare una struttura non lontana dal centro sportivo per reperire altre camere, in modo da ospitare le persone strettamente necessarie al lavoro della squadra.