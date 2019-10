Sky - Verso Milan-Lecce, Piatek e Rebic favoriti su Leao e Calhanoglu

Secondo quanto riferito da Sky Sport, nel ballottaggio tra Piatek e Leao sarebbe favorito il polacco per indossare una maglia da titolare contro il Lecce, perchè Pioli non vorrebbe perdere mentalmente il numero 9. Il portoghese è la prima alternativa, perchè il tecnico lo ha sempre provato centravanti, non come esterno d'attacco. L'altro ballottaggio in avanti è quello tra Rebic e Calhanoglu, con il croato favorito sul turco.