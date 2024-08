Sky - Verso Milan-Torino: quattro ballottaggi nella squadra rossonera

Domani sera il Milan farà il suo esordio nella Serie A 2024-2025 contro il Torino a San Siro. In vista di questa sfida, Paulo Fonseca deve ancora sciogliere alcuni dubbi di formazione: in difesa Thiaw e Gabbia si giocano una maglia da titolare al fianco di Tomori, ballottaggio poi anche tra Loftus-Cheek e Musah, tra Chukwueze e Saelemaekers e tra Morata (favorito) e Jovic. Lo riferisce Sky.

Nella conferenza stampa di oggi pomeriggio a Milanello, Paulo Fonseca ha annunciato che Pavlovic e Reijnders non sono pronti per partire dal primo minuto: "Pavlovic e Reijnders non stanno nella miglior condizione fisica per cominciare la partita domani, sarà difficile vederli titolari. Hanno la possibilità di entrare in partita in corso ma dall'inizio è difficile".