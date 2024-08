​​​​​​​SportMediaset - Verso Milan-Torino: Morata titolare, Gabbia favorito su Pavlovic. Out Emerson Royal, Kalulu si è allenato anche oggi

Secondo quanto riferisce Claudio Raimondi a SportMediaset su Italia Uno in collegamento da Milanello, il Milan si è allenato questa mattina e in vista del match di domani sera contro il Torino si vedrà in campo dal primo minuto un solo volto nuovo rispetto alla scorsa stagione, vale a dire Alvaro Morata che giocherà titolare in attacco. Nel 4-2-3-1 milanista, spazio a Maignan in porta, Calabria e Theo Hernandez come terzini, mentre al centro della difesa Gabbia è favorito su Pavlovic per fare coppia con Tomori.

In mezzo al campo, con Fofana che non è ancora a disposizione (sbarcherà stasera a Milano, poi domani mattina visite mediche e alla sera sarà a San Siro per Milan-Torino), troveranno ancora spazio Bennacer e Reijnders, mentre in avanti, alle spalle di Morata, ecco il trio composto da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. Emerson Royal non sarà a disposizione di Fonseca in quanto non è ancora arrivato il transfer e quindi il terzino brasiliano dovrà saltare la sfida contro il Torino. Pierre Kalulu, sempre al centro di una trattativa con la Juventus, si è allenato anche oggi a Milanello.