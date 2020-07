Verso Lazio-Milan: le possibili scelte di Pioli, tra cambi e Ibra alla ricerca della forma migliore

Dopo il pareggio di Ferrara contro la SPAL non c'è tempo di riposare; mister Pioli è già a lavoro per preparare al meglio la sfida di sabato sera contro la Lazio. Nella giornata di domani l'allenatore rossonero farà delle prove tattiche, concentrandosi particolarmente sulla situazione di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è tornato in campo contro la SPAL dopo lo stop forzato a causa dell'infortunio al polpaccio e ovviamente deve ancora trovare la forma migliore. Ma visti i pochi allenamenti concessi fra una partita di campionato e l'altra Ibra dovrà aumentare il minutaggio per poter tornare al top. Contro la Lazio è molto probabile che il campione svedese non partirà fra i titolari anche perché l'intenzione è quella di partire dall'inizio nella sfida contro la Juventus del 7 luglio. In ogni caso molti dei dubbi verranno sciolti con la rifinitura di domani, visto che questa mattina c'è stata una sessione defaticante.

È molto probabile che Castillejo (infortunato, domani mattina farà una risonanza magnetica), Calabria e Gabbia riposeranno contro la formazione capitolina: al loro posto Saelemaekers, Conti e Kjaer.

Da valutare anche le condizioni di Theo Hernandez: il terzino francese è stato colpito duramente alla tibia da D'Alessandro nel match di ieri sera.