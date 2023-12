VIDEO MN - Clima sereno e sorridente a Milanello: Leao protagonista nel torello

Il Milan ha iniziato da pochi minuti l'allenamento di rifinitura alla vigilia della sfida in Champions League contro il Newscastle che si giocherà domani sera alle ore 21. Pioli sorride davanti al recupero di Leao e anche per quello di Noah Okafor. Niente da fare ancora per Simon Kjaer che rimane indisponibile.

Il video dell'inviato di MilanNews.it rende conto di un clima disteso a Milanello con i giocatori che si sono impegnati in un torello tra sorrisi e scherzose prese in giro. Grande protagonista proprio Rafael Leao, determinato a tornare in campo un mese dopo.