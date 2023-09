VIDEO MN - Ibra a colloquio con Pioli e Murelli a bordocampo

vedi letture

L'ospite speciale per l'allenamento odierno del Milan, alla vigilia dell'esordio in Champions contro il Newcastle, è Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si è presentato a sorpresa questa mattina al centro sportivo di Carango (CLICCA QUI) e in questi istanti sta seguendo la seduta degli ex compagni a bordocampo. Nella video dell'inviato di MilanNews.it si nota Zlatan a colloquio con Stefano Pioli e il vice Murelli.