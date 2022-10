VIDEO MN - Milanello, in corso la rifinitura prima del Chelsea. Lavoro personalizzato per Messias, aggregati Coubis e Nava dalla Primavera

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello e Antonello Gioia

Il Milan ha iniziato la rifinitura a Milanello in vista del match di Champions League di domani contro il Chelsea. Non si sta allenando in gruppo, ma sta lavorando in palestra, Charles De Ketelaere (risentimento muscolare), mentre è in campo Junior Messias, il quale però ha iniziato a svolgere un lavoro personalizzato. Sono stati invece aggregati alla prima squadra rossonera il difensore della Primavera, Andrei Coubis, e il portiere Lapo Nava. Ecco il video girato dagli inviati di Milannews.it nel Centro sportivo di Carnago: