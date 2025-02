VIDEO MN - Sergio Conceiçao cammina da solo sul campo tra pensieri e riflessioni in vista del Feyenoord

Mentre la squadra rossonera è impegnata nella prima parte dell'allenamento di rifinitura alla vigilia di Feyenoord-Milan tra riscaldamento e torello, Sergio Conceiçao cammina da solo pensieroso in mezzo al campo. C'è grande attesa per vedere che formazione schiererà domani sera a Rotterdam, in particolare se metterà i "fantastici quattro" (Pulisic, Joao Felix, Gimenez e Leao) dal primo minuto.