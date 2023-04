A Bola - Caso Leao, Lille e Sporting Lisbona vogliono fare ricorso. Le ultime dal Portogallo

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

In Portogallo, nello specifico su A Bola, trovano conferme le notizie dei giorni scorsi in merito all'obbligo del Lille di pagare per intero i 20 milioni di euro di risarcimento allo Sporting Lisbona per il caso Rafael Leao. Secondo il quotidiano lusitano, però, l'ultima parola sulla vicenda è ben lontano dall'essere scritta: sia Sporting che Lille, infatti, avrebbero chiesto le motivazioni alla FIFA con l'idea di fare entrambi ricorso. Il Lille per evitare di pagare tale cifra, lo Sporting per rivendicare quella che nel 2019 era la clausola rescissoria dell'attuale giocatore del Milan, ovvero 45 milioni di euro.