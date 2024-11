Anche l'Aston Villa ha puntato Zirkzee. Lo United però preferirebbe darlo in Italia

Continuano i problemi di adattamento in terra d'Albione per Joshua Zirkzee (23 anni). L'attaccante classe 2001 è stato uno dei colpi da novanta del Manchester United nella scorsa sessione estiva di mercato, ma dopo aver impattato già nei primi minuti della sua nuova avventura, qualcosa è andato storto e l'ex Bologna, che con la maglia dei rossoblù di Serie A era risultato tra i migliori dell'intero campionato italiano, sta ora faticando a trovare un suo spazio nel mondo United.

Ieri i Red Devils hanno ufficialmente iniziato il nuovo corso con Ruben Amorim in panchina. E nel pareggio per 1-1 sul campo dell'Ipswich Town, Zirkzee è partito ancora una volta dalla panchina, subentrando poi per 22 minuti nel finale di match. Una situazione spiacevole per l'attaccante classe 2001, arrivato in Inghilterra con pensieri ben diversi sulle sue possibilità di lasciare un segno nel torneo più ricco e visto al mondo.

Nel mercato di gennaio Zirkzee può dunque già lasciare Manchester e, tra le varie destinazioni plausibili, è un'idea anche per la Juventus. Il giocatore avrebbe chiesto al suo entourage di voler tornare nel campionato italiano e quella bianconera sarebbe una destinazione gradita ai suoi occhi, visto che ritroverebbe anche quel Thiago Motta che è l'allenatore con cui è andato meglio. Secondo Caught Offside, Zirkzee è finito anche nel mirino dell'Aston Villa (curiosamente prossima avversaria proprio della Juventus, in Champions League) per l'inverno. Il Manchester United, però, preferirebbe la cessione in Italia, sotto questo aspetto la società bianconera sarebbe dunque favorita.