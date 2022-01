Arsenal, pronto l'assalto a Vlahovic: 70 mln alla Fiorentina e oltre 8 mln all'attaccante

Secondo quanto riferiscono i media inglesi, l'Arsenal è pronto a sferrare l'assalto decisivo per portare Dusan Vlahovic a Londra: i Gunners sarebbero infatti a mettere sul piatto 70 milioni per la Fiorentina e oltre 8 milioni netti a stagione per l'attaccante serbo che in passato è stato spesso accostato anche al Milan. Contando anche le commissioni per gli agenti, si tratterebbe di un affare da 170-180 milioni di euro.