AS - Dovbyk resta al Girona: ha comunicato agli agenti la sua volontà

Sembra proprio che il Milan dovrà depennare dalla sua lista uno dei nomi alternativi per l'attacco: quello della punta ucraina Artem Dovbyk, centravanti del Girona che ha trascinato a suon di gol in Champions League e che ha vinto il premio di miglior marcatore della Liga nell'ultima stagione. Da diverse settimane l'attaccante era indicato come possibile alternativa a Zirkzee in ottica Milan e si attendeva la fine dell'Europeo per avere una risposta circa il suo futuro. L'Ucraina è stata eliminata ai gironi e oggi sappiamo qual è la volontà di Dovbyk.

Come scrive oggi Diario AS, uno dei massimi quotidiani sportivi spagnoli, Artem Dovbyk ha comunicato ai suoi agenti la volontà di rimanere al Girona anche per la prossima stagione. Attualmente l'ucraino ha un contratto fino al 2028 e ha ancora 27 anni: per questo motivo ha rifiutato una faraonica offerta dall'Arabia Saudita che metteva sul piatto 15 milioni all'anno. Respinte anche le avances di Atletico Madrid, West Ham e Napoli: gli spagnoli aveva proposto 25 milioni, inglesi e italiani dieci milioni in più. Alla fine la differenza l'ha fatta il calciatore.