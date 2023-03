Barcellona, caso Negreira. Parla Xavi: "Non so cosa stiano cercando, non ci destabilizzerà"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match contro l'Athetic, il tecnico del Barcellona Xavi Hernandez ha commentato anche gli ultimi rumours relativi al caso Negreira: "Non so cosa stiano cercando. Io sono concentrato sui giocatori, sul gioco, sulle partite. Quello che sta accadendo non ci destabilizzerà. Non so se il Real si senta danneggiato o meno, è una domanda che dovete fare a loro"