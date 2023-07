Barcellona, Xavi: "Non prendiamoci in giro, ci mancano degli innesti. Situazione complicata"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla presentazione del Santander Campus che porta il suo nome e si è soffermato anche sul mercato: "Siamo in una situazione complicata. Mi dicono che parlo più di soldi che di calcio, ma è così, non abbiamo il privilegio di andare da un calciatore e farlo firmare. Ci mancano ancora dei pezzi, non dobbiamo prenderci in giro. Ma il presidente sta facendo un ottimo lavoro".