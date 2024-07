Bayern Monaco, infortunio grave per Ito. Il DS: "Si è rotto il piede, starà fuori a lungo"

vedi letture

Brutta, bruttissima notizia per il Bayern Monaco. Nel corso dell'amichevole contro il Duren, il nuovo acquisto Hiroki Ito si è infortunato intorno al 20' di gioco e Vincent Kompany è stato costretto a sostituirlo con Adam Aznou. Il difensore arrivato dallo Stoccarda per 30 milioni di euro, primo colpo di mercato dell'estate per il sodalizio bavarese, è stato sfortunatissimo perché ha riportato un brutto infortunio.

Come ha dichiarato il direttore sportivo del Bayern Monaco Max Eberl alla Bild, infatti, Ito si è rotto il piede. "Sì, ha il piede rotto. E resterà ai box per parecchio tempo", le parole del dirigente bavarese. Nei prossimi giorni arriverà la diagnosi ufficiale da parte del Bayern Monaco e se ne saprà di più sui tempi di recupero.

Pochi giorni fa Ito aveva parlato così: "Fin dal primo giorno tutti i miei compagni mi hanno accolto calorosamente. Ieri abbiamo fatto un primo test. C'era intesa. Virtù giapponesi? Non sono un tipico giapponese, ma cercherò di fare la mia parte lavorando duro. Questa è una mentalità tipica giapponese. Sono stato a Stoccarda per più di tre anni ed è così che sono riuscito ad arrivare al Bayern".