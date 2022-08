Bayern Monaco, Kahn chiude nuovamente le porte a Cristiano Ronaldo

Dopo la vittoria contro il Lipsia in Supercoppa di Germania, il CEO del Bayern Monaco Oliver Kahn ha parlato alla BILD, spiegando i piani per il mercato nell'ultimo mese di sessione: "Non compreremo attaccanti, su questo non si discute. Si è visto quante opportunità abbiamo avuto in attacco e quante formazioni diverse abbiamo potuto mettere in campo. Si vede quanto possiamo essere sorprendenti e quanti bravi calciatori abbiamo in quel reparto. Abbiamo inoltre ancora diverse opzioni nella squadra attuale: c'è Zirkzee, c'è Choupo-Moting, poi il giovane Mathys Tel, che si sta allenando incredibilmente bene al momento".